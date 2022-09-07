Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

44-летний житель Башкирии пострадал во время пожара

44-летний житель Башкирии пострадал во время пожара

10:14, 07 сен 2022

В ночь на 7 сентября произошел пожар в квартире по адресу 35-й микрорайон, 11 в городе Октябрьский. Об этом сообщила республиканская пресс-служба МЧС.



На место пожара были направлены экстренные службы и спасатели МЧС РФ.

В результате пожара было повреждено домашнее имущество на площади пять квадратных метров.

Пожарными был спасен 44-летний мужчина, на скорой его доставили в больницу, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Еще 40 человек, включая 15 детей, были эвакуированы по лестнице.

Ранее сообщалось о том, что в городе Уфе произошел пожар в кафе, находящемся по улице Лесной проезд. Огонь повредил стены, потолок и имущество на общей площади 20 квадратных метров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия пожар
Читайте также

В столице Башкирии сгорело кафе
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии сгорело кафе
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
Происшествия в Башкирии
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
В Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме
В Стерлитамаке загорелась квартира на улице Худайбердина
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке загорелась квартира на улице Худайбердина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: