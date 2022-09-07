44-летний житель Башкирии пострадал во время пожара

10:14, 07 сен 2022

В ночь на 7 сентября произошел пожар в квартире по адресу 35-й микрорайон, 11 в городе Октябрьский. Об этом сообщила республиканская пресс-служба МЧС.







На место пожара были направлены экстренные службы и спасатели МЧС РФ.



В результате пожара было повреждено домашнее имущество на площади пять квадратных метров.



Пожарными был спасен 44-летний мужчина, на скорой его доставили в больницу, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Еще 40 человек, включая 15 детей, были эвакуированы по лестнице.



Ранее сообщалось о том, что в городе Уфе произошел пожар в кафе, находящемся по улице Лесной проезд. Огонь повредил стены, потолок и имущество на общей площади 20 квадратных метров.

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Фото: МЧС по РБ