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В Башкирии разыскали водителя, насмерть сбившего пешехода в Мишкинском районе

В Башкирии разыскали водителя, насмерть сбившего пешехода в Мишкинском районе

10:50, 07 сен 2022

Подробности рассказал руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов. 

Напомним, во вторник, 6 сентября, на 10 километре автомобильной дороги Сосновка –Тынбаево, на обочине было обнаружено тело мужчины с признаками наезда.



Спустя некоторое время задержали предполагаемого виновника ДТП – 22-летнего местного жителя. По его словам, примерно в 4 часа утра, он сел за руль  ВАЗ-2112 и сбил 28-летнего пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть. Попытавшись оказать первую медпомощь и поняв, что ничем не сможет  помочь, он покинул место ДТП.

Водителя проверили на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Оно составило 0.540 миллиграмм на литр. Парень сообщил, что выпил алкоголь уже после того, как совершил ДТП.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
Теги: Мишкинский район происшествия ДТП
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