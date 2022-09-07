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В Башкирии пассажир, выпрыгнув из кабины, попал под колеса "Газели"

В Башкирии пассажир, выпрыгнув из кабины, попал под колеса "Газели"

12:07, 07 сен 2022

В Туймазинском районе под колёсам "Газели" с зерном погиб человек. 



6 сентября в Туймазинском районе 54-летний житель Шаранского района за рулём грузовой "Газели", груженой тремя тоннами ржи, на спуске, предварительно, из-за отказа тормозной системы допустил занос транспортного средства с последующим съездом в кювет. Его пассажир, 49-летний мужчина, испугавшись, выпрыгнул из автомобиля и попал под заднее правое колесо "Газели".

От полученных травм мужчина скончался. Водитель получил незначительные травмы. Авария произошла в полдень на 18 км автодороги Шаран-Тюменяк. Сейчас по данному ДТП проводится проверка.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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