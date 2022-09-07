В Башкирии не приходя в сознание умерла девушка, разбившаяся в ДТП
19:41, 07 сен 2022
Медикам не удалось спасти 17-летнюю жительницу города Стерлитамак, попавшую 30 августа в страшную аварию.
Напомним, в этот день 46-летняя автоледи управляя автомобилем Опель Астра, совершая поворот, не уступила дорогу и допустила столкновение со скутером, которым управлял 16-летний подросток. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка двухколесного транспорта. Их на скорой увезли в больницу.
Во вторник, 6 сентября, родственники сообщили о смерти пострадавшей в аварии. Она умерла, не приходя в сознание.
Ранее сообщалось о том, что на перекрестке улиц Техническая и Западная в Стерлитамаке столкнулись два грузовых автомобиля.
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