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В Уфе во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело мужчины

В Уфе во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело мужчины

19:58, 07 сен 2022

Республиканское МЧС сообщило сегодня, 7 сентября, о пожаре в квартире, расположенной по адресу ул. Степана Злобина, 34 в Уфе. На место происшествия был отправлен отряд спасателей.



Выяснилось, что пожар возник на 3 этаже девятиэтажного дома. В трёхкомнатной квартире, в ходе тушения пожара, было обнаружено тело 83-летнего мужчины без признаков жизни.

Спасатели вызволили 9 человек, в числе которых были пятеро детей. Кроме того, из дома эвакуировали 40 человек.

Причину возникновения пожара предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о том, что в городе Уфе произошел пожар в кафе, находящемся по улице Лесной проезд. 

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Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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