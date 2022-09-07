В Уфе во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело мужчины
19:58, 07 сен 2022
Республиканское МЧС сообщило сегодня, 7 сентября, о пожаре в квартире, расположенной по адресу ул. Степана Злобина, 34 в Уфе. На место происшествия был отправлен отряд спасателей.
Выяснилось, что пожар возник на 3 этаже девятиэтажного дома. В трёхкомнатной квартире, в ходе тушения пожара, было обнаружено тело 83-летнего мужчины без признаков жизни.
Спасатели вызволили 9 человек, в числе которых были пятеро детей. Кроме того, из дома эвакуировали 40 человек.
Причину возникновения пожара предстоит выяснить.
Ранее сообщалось о том, что в городе Уфе произошел пожар в кафе, находящемся по улице Лесной проезд.
Читайте также:44-летний житель Башкирии пострадал во время пожара
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в квартире погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время тушения пожара в 5-этажном доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
44-летний житель Башкирии пострадал во время пожара