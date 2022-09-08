В Башкирии водитель вместе с пассажиркой опрокинулись в кювет

09:51, 08 сен 2022

Два человека пострадали в результате опрокидывания в Белорецком районе.







Около полудня на 5 км автодороги Белорецк-Сосновка-Уткалево 36-летний местный житель за рулём ВАЗ-2115, предположительно, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате водитель и его 34-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. Известно, что мужчина водительских прав не имел, к тому же управлял транспортом не зарегистрированным в установленном порядке. По факту ДТП проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии во время спуска с горы покалечился турист.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии