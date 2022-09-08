Завершено расследование дела об убийстве в Гае трех студенток из Башкирии

14:02, 08 сен 2022

Следственный комитет Оренбургской области завершил расследование уголовного дела об убийстве трех студенток из Башкирии. Его объем составил 18 томов.







Напомним, преступление произошло в 2021 году в городе Гае. 29 сентября Александр Лазарев увидел в окно на первом этаже дома по улице Молодежной трех незнакомых девушек. Дождавшись ночи, он проник в незапертую квартиру и изнасиловал студенток, которым было 17, 18 и 20 лет. После этого злоумышленник ударил их несколько раз ножом в шею и грудь и поджег вещи, чтобы скрыть следы преступления. Одна из девушек смогла выбежать в подъезд, а затем и на улицу, однако убийца догнал ее и нанес еще несколько ударов ножом.



Вечером 3 октября преступник угнал в городе Орске автомобиль, на котором пытался скрыться от преследовавших его сотрудников ДТП и неравнодушных жителей, но далеко уйти ему не удалось. Убийца доехал до детского сада и прикинулся сторожем, однако полицейские узнали его по ориентировке и задержали.





В ходе расследования также было установлено, что 15 августа 2021 года Лазарев изнасиловал жительницу Гая, которую предложил подвезти на машине.



Следователи провели молекулярно-генетические экспертизы, благодаря которым причастность 30-летнего мужчины к преступлениям была доказана. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время совершения преступления он был полностью вменяем.



Уголовное дело направлено прокурору.

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Фото: Следком Оренбургской области