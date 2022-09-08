В Нефтекамске по дороге в школу пропал 14-летний Линар Хуснутдинов

23:26, 08 сен 2022

В башкирском городе Нефтекамске 14-летний Линар Хуснутдинов пропал по дороге в школу утром 6 сентября. Об исчезновении подростка в полицию сообщила его бабушка. Сейчас полицейские ищут юношу, сообщило МВД республики 6 сентября.



В день пропажи Хуснутдинов был одет в темно-синие куртку и брюки, белую рубашку, черные кроссовки. С собой нес черно-красный школьный рюкзак и темный мешок для обуви.



Всех, кто знает о местонахождении Линара Хуснутдинова, полиция просит обратиться по одному из телефонов: 8 (34783) 2-29-02, 8 (347) 279-39-02 (дежурная часть МВД по Башкирии) или 02 (102 – с мобильного).



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Фото: соцсети