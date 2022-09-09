В Башкирии три человека перевернулись в лодке
09:04, 09 сен 2022
В Башкортостане три человека перевернулись на лодке. К несчастью один из них погиб. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики в пятницу, 9 сентября.
Согласно информации ведомства, происшествие случилось в четверг вечером в населенном пункте Старый Бурдюк Краснокамского района. Трое мужчин рыбачили с лодки на реке Белой. По неизвестным пока причинам она перевернулась и один из рыбаков ушел под воду, остальные успели добраться до берега. Тело передали стражам правопорядка. Как сообщили в МЧС, детали случившегося пока не известны.
— Ведется следствие, — передали в ведомстве.
Фото: МЧС по РБ
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