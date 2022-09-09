В центре Уфы при пожаре погиб мужчина

09:31, 09 сен 2022

В городе Уфе в ночь на пятницу, в 02.05, произошел пожар в доме по ул. Аксакова. По сообщению республиканского МЧС, прибывшие на место спасатели выяснили, что возгорание произошло в нежилом 2-этажном доме размером 10х12 метров.



В процессе тушения огня пожарные нашли погибшего. Его личность предстоит выяснить.



По факту инцидента инициировано расследование, причины устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело мужчины. Спасатели вызволили 9 человек, в числе которых были пятеро детей. Кроме того, из дома эвакуировали 40 человек.



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Фото: МЧС по РБ