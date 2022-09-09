В Башкирии водитель опрокинулся в кювет и получил тяжелые травмы
10:27, 09 сен 2022
В Абзелиловском районе Башкирии в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек.
Авария произошла днём около 15:00 часов на 6 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай. Предположительно, 23-летний местный житель за рулём "Kia Sportage" не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы. По факту ДТП проводится проверка. Отмечу, что на этой дороге за последние три года зарегистрировано 8 ДТП, в которых 6 человек погибли и 6 получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что на трассе в Абзелиловском районе Башкирии разбились два друга.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
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