В Башкирии водитель опрокинулся в кювет и получил тяжелые травмы

10:27, 09 сен 2022

В Абзелиловском районе Башкирии в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек.







Авария произошла днём около 15:00 часов на 6 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай. Предположительно, 23-летний местный житель за рулём "Kia Sportage" не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы. По факту ДТП проводится проверка. Отмечу, что на этой дороге за последние три года зарегистрировано 8 ДТП, в которых 6 человек погибли и 6 получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что на трассе в Абзелиловском районе Башкирии разбились два друга.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: скриншот видео