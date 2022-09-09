В Башкирии нашли пропавшего школьника Линара Хуснутдинова

11:15, 09 сен 2022

Пропавшего в городе Нефтекамск мальчика нашли живым. Об этом стало известно сегодня, 9 сентября, по сообщению МВД по Республике Башкортостан.







Согласно информации ведомства, 14-летний школьник Линар Хуснутдинов найден в городе Нефтекамск, он гулял по городу. Подростка передали в семью, на данный момент выясняются причины его ухода из дома. Как рассказали в МВД, семья на профилактическом учете ранее не состояла.



Напомним, МВД сообщало, о том что Линар отправился в школу 6 сентября, однако домой не возвратился. С заявлением о пропаже обратилась бабушка подростка.



Ранее МВД Башкортостана сообщили о поисках 17-летней Анастасии Ивановой.

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Фото: «Подслушано Нефтекамск» / Vk.com