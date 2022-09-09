Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии нашли пропавшего школьника Линара Хуснутдинова

В Башкирии нашли пропавшего школьника Линара Хуснутдинова

11:15, 09 сен 2022

Пропавшего в городе Нефтекамск мальчика нашли живым. Об этом стало известно сегодня, 9 сентября, по сообщению МВД по Республике Башкортостан.



Согласно информации ведомства, 14-летний школьник Линар Хуснутдинов найден в городе Нефтекамск, он гулял по городу. Подростка передали в семью, на данный момент выясняются причины его ухода из дома. Как рассказали в МВД, семья на профилактическом учете ранее не состояла.

Напомним, МВД сообщало, о том что Линар отправился в школу 6 сентября, однако домой не возвратился. С заявлением о пропаже обратилась бабушка подростка.

Ранее МВД Башкортостана сообщили о поисках 17-летней Анастасии Ивановой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: «Подслушано Нефтекамск» / Vk.com
Теги: Нефтекамск происшествия поиск
Читайте также

В Нефтекамске по дороге в школу пропал 14-летний Линар Хуснутдинов
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске по дороге в школу пропал 14-летний Линар Хуснутдинов
В Башкирии нашли тело пропавшего жителя Туймазинского района Сардорбека Давлетова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли тело пропавшего жителя Туймазинского района Сардорбека Давлетова
В Краснокамском районе нашли тело пропавшего грибника
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе нашли тело пропавшего грибника
В Башкирии обнаружили тело пропавшего жителя Кумертау Альберта Утяшева
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили тело пропавшего жителя Кумертау Альберта Утяшева


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: