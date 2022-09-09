Труп мужчины обнаружили на территории бывшей гостиницы в Башкирии

14:58, 09 сен 2022

Накануне днем в Краснокамском районе Башкортостана в населенном пункте Николо-Берёзовка, по имеющимся сведениям, мужчина свел счеты с жизнью. Его тело нашли на территории бывшей гостиницы. Об этом сообщает издание "Башинформ", ссылаясь на собственный источник.







«Была установлена личность погибшего. Им оказался 52-летний житель Уфы. Мужчина приехал в село на заработки. На месте инцидента была найдена веревка», - рассказал собеседник информационного издания.



Правоохранителям предстоит разобраться в мотивах поступка мужчины.



Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе Башкирии три человека перевернулись в лодке, один из рыбаков погиб.

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