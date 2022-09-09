Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Труп мужчины обнаружили на территории бывшей гостиницы в Башкирии

Труп мужчины обнаружили на территории бывшей гостиницы в Башкирии

14:58, 09 сен 2022

Накануне днем в Краснокамском районе Башкортостана  в населенном пункте Николо-Берёзовка, по имеющимся сведениям, мужчина свел счеты с жизнью. Его тело нашли на территории бывшей гостиницы. Об этом сообщает издание "Башинформ", ссылаясь на собственный источник.



«Была установлена личность погибшего. Им оказался 52-летний житель Уфы. Мужчина приехал в село на заработки. На месте инцидента  была найдена веревка», - рассказал собеседник информационного издания.

Правоохранителям предстоит разобраться в мотивах поступка мужчины.

Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе Башкирии три человека перевернулись в лодке, один из рыбаков погиб.

Читайте также:

В центре Уфы при пожаре погиб мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Краснокамский район происшествия
Читайте также

В Белебее под окнами гостиницы обнаружили труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Белебее под окнами гостиницы обнаружили труп мужчины
В Стерлитамаке мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой
В Башкирии подорвался "черный копатель"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подорвался "черный копатель"
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: