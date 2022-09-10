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В Башкирии водитель Hyundai Creta спровоцировал массовую аварию

В Башкирии водитель Hyundai Creta спровоцировал массовую аварию

11:53, 10 сен 2022

Инцидент произошел вчера, 9 сентября, на 2 км трассы Уфа-Оренбург.



Под Уфой 42-летний водитель автомобиля Hyundai Creta устроил массовое ДТП на трассе. Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел вчера, 9 сентября, на 2 км трассы Уфа-Оренбург. Водитель Hyundai Creta столкнулся с движущейся впереди Toyota Avensis, после чего Toyota Avensis столкнулась с впереди движущимся автомобилем Škoda Fabia, который столкнулся со Škoda Octavia.

В результате аварии 25-летняя пассажирка Toyota Avensis с травмами головы обратилась в медучреждение, после оказания помощи ее отпустили. По факту ДТП начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: авария в Уфе Уфа происшествия Уфа
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