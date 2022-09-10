В Мишкинском районе Башкирии погиб водитель легковушки, попав в ДТП с двумя грузовиками
12:03, 10 сен 2022
В Мишкинском районе произошла авария, в которой погиб водитель
В ночь на 10 сентября, на участке автодороги Уфа-Янаул, столкнулись ВАЗ-2112, которым управлял 47-летний местный житель и две «Газели», двигавшиеся навстречу.
В результате ДТП от полученных травм скончался водитель легковушки. Его пассажирку бригада скорой помощи доставила в больницу.
Установлено, что колонна, состоящая из трех грузовиков, ехала за продуктами из Перми в направлении Оренбурга. Руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов отмечает, что этот 20-километровый участок уже унес жизни шести человек.
Сейчас специалисты устанавливают причины аварии.
Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода. Позже был найден предполагаемый виновник смертельного ДТП.