В Мишкинском районе Башкирии погиб водитель легковушки, попав в ДТП с двумя грузовиками

12:03, 10 сен 2022

В Мишкинском районе произошла авария, в которой погиб водитель







В ночь на 10 сентября, на участке автодороги Уфа-Янаул, столкнулись ВАЗ-2112, которым управлял 47-летний местный житель и две «Газели», двигавшиеся навстречу.



В результате ДТП от полученных травм скончался водитель легковушки. Его пассажирку бригада скорой помощи доставила в больницу.



Установлено, что колонна, состоящая из трех грузовиков, ехала за продуктами из Перми в направлении Оренбурга. Руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов отмечает, что этот 20-километровый участок уже унес жизни шести человек.





Сейчас специалисты устанавливают причины аварии.



Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода. Позже был найден предполагаемый виновник смертельного ДТП.

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Фото: ГИБДД по РБ