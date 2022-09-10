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В Мишкинском районе Башкирии погиб водитель легковушки, попав в ДТП с двумя грузовиками

В Мишкинском районе Башкирии погиб водитель легковушки, попав в ДТП с двумя грузовиками

12:03, 10 сен 2022

В Мишкинском районе произошла авария, в которой погиб водитель



В ночь на 10 сентября, на участке автодороги Уфа-Янаул, столкнулись ВАЗ-2112, которым управлял 47-летний местный житель и две «Газели», двигавшиеся навстречу.

В результате ДТП от полученных травм скончался водитель легковушки. Его пассажирку бригада скорой помощи доставила в больницу.

Установлено, что колонна, состоящая из трех грузовиков, ехала за продуктами из Перми в направлении Оренбурга. Руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов отмечает, что этот 20-километровый участок уже унес жизни шести человек. 


Сейчас специалисты устанавливают причины аварии.

Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода. Позже был найден предполагаемый виновник смертельного ДТП.

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Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мишкинский район
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