В Уфе спасатели достали мужчину, упавшего в траншею глубиной шесть метров

12:25, 10 сен 2022

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы сообщили, что минувшей ночью, 10 сентября, понадобилась помощь местному жителю. Мужчина упал в разрытую траншею на улице Энтузиастов,5 и не смог оттуда выбраться.







Информация о произошедшем поступила в 3:12 ночи. Когда спасатели прибыли на место, то увидели лежавшего на глубине шести метров пострадавшего. Рядом с ним были и ограждения.



Чтобы достать пострадавшего, спасатели спустились по лестнице и подняли его при помощи альпинистского снаряжения. Пока что как оказался в яме уфимец неизвестно.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе загорелся Колхозный рынок. Видео инцидента опубликовали пользователи в социальных сетях

Читайте также: Труп мужчины обнаружили на территории бывшей гостиницы в Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: УГЗ города Уфы