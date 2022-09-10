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В Уфе спасатели достали мужчину, упавшего в траншею глубиной шесть метров

В Уфе спасатели достали мужчину, упавшего в траншею глубиной шесть метров

12:25, 10 сен 2022

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы сообщили, что минувшей ночью, 10 сентября, понадобилась помощь местному жителю. Мужчина упал в разрытую траншею на улице Энтузиастов,5 и не смог оттуда выбраться.



Информация о произошедшем поступила в 3:12 ночи. Когда спасатели прибыли на место, то увидели лежавшего на глубине шести метров пострадавшего. Рядом с ним были и ограждения.

Чтобы достать пострадавшего, спасатели спустились по лестнице и подняли его при помощи альпинистского снаряжения. Пока что как оказался в яме уфимец неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе загорелся Колхозный рынок. Видео инцидента опубликовали пользователи в социальных сетях

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: УГЗ города Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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