В Уфе продолжается тушение пожара в ТЦ "Меркурий"

13:28, 10 сен 2022

В Уфе уже около 15 часов продолжается тушение крупного пожара в торговом центре «Меркурий» по улице Кольцевой. По состоянию на 12:30 утра 10 сентября наблюдается тление в одном из корпусов ТЦ.







В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что для тушения пожара привлечен республиканский пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС Госкомитета РБ по ЧС. Уже произведено три вертикальных сброса воды с вертолета по 2,7 тонны и один горизонтальный с применением пушки, которая установлена на вертолете. Забор воды производится из открытого водоисточника.



По сообщению очевидцев, в данный момент наблюдается тление в одном из корпусов торгового центра. Визуально он практически полностью выгорел, перекрытия обвалились. Во втором корпусе в 9:30 утра также наблюдалось тление. Однако в данный момент дыма там нет. Некоторым арендаторам разрешили зайти внутрь ТЦ и вынести уцелевшие вещи. Очевидцы видели, как они выходили оттуда с коробками.





Территория вокруг торгового центра сильно задымлена. Подъездные пути перекрыты, выставлены патрули ГИБДД, гражданские машины не пропускают. Рядом с ТЦ дежурят сотрудники полиции, территория оцеплена. Вокруг, как и накануне ночью, снова собралось очень много прохожих, среди них хозяева и работники торговых точек.



Одна из жительниц соседнего дома рассказала корреспонденту "Электрогазеты", что перед тем как начался пожар, она услышала сильный хлопок. Подумала сначала, что что-то произошло на нефтяных заводах, а потом уже увидела пожар в "Меркурие".



Напомним, что по сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по РБ, в 01:59 10 сентября пожар был локализован на площади 5,4 тысячи квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 03:46.



В настоящий момент пожарные заливают тлеющую крышу. Корпус, где расположен кинотеатр, фитнес-клуб, KFC и другие торговые объекты, визуально не пострадал. Также не наблюдалось горения в гостинице, которая находится рядом.









Напомним, сообщение о пожаре в ТЦ «Меркурий» поступило на пульт дежурного в 21:36 9 сентября. На момент прибытия пожарных и техники наблюдалось открытое горение на втором этаже торгового центра. Тушение по повышенному третьему рангу продолжается.



Ранее начальник ГУ МЧС РФ по РБ Марат Латыпов сообщил, что в ходе тушения пожара были эвакуированы животные из контактного зоопарка, который находился в одном из корпусов торгового центра, который не был охвачен огнем.



В пресс-службе ведомства добавили, что погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Меркурий» на данный момент нет.

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Фото: скрин видео