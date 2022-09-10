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В Башкирии слепой пенсионер и пожилая женщина заживо сгорели во время пожара в деревянном доме

В Башкирии слепой пенсионер и пожилая женщина заживо сгорели во время пожара в деревянном доме

16:32, 10 сен 2022

В башкирском городе Белорецк в результате пожара в деревянном доме погибли слепой 73-летний мужчина и 64-летняя пенсионерка. Об этом рассказали в республиканском МЧС.



Происшествие случилось в субботу, 10 сентября, примерно в 5 часов утра на ул. Лесной. Согласно информации ведомства, в жилом доме  в это время помимо пожилых находились дочь и 16-летняя внучка погибшего, которые спаслись благодаря пожарному извещателю.

Распространение пожара на площади 63 кв.м. было остановлено в 5.50 утра, а открытое горение ликвидировано в 6.10. На данный момент устанавливаются причины трагедии.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе загорелся Колхозный рынок. Видео инцидента опубликовали пользователи в социальных сетях

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецк происшествия пожар
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