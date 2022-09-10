В Башкирии слепой пенсионер и пожилая женщина заживо сгорели во время пожара в деревянном доме
16:32, 10 сен 2022
В башкирском городе Белорецк в результате пожара в деревянном доме погибли слепой 73-летний мужчина и 64-летняя пенсионерка. Об этом рассказали в республиканском МЧС.
Происшествие случилось в субботу, 10 сентября, примерно в 5 часов утра на ул. Лесной. Согласно информации ведомства, в жилом доме в это время помимо пожилых находились дочь и 16-летняя внучка погибшего, которые спаслись благодаря пожарному извещателю.
Распространение пожара на площади 63 кв.м. было остановлено в 5.50 утра, а открытое горение ликвидировано в 6.10. На данный момент устанавливаются причины трагедии.