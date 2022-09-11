В Уфе полностью потушили ТРЦ "Меркурий"
10:41, 11 сен 2022
В воскресенье, 11 сентября, в 9:19 сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Меркурий». Возгорание началось в пятницу, 9 сентября, в 21:30 на втором этаже здания.
Пожар на бывшем Колхозном рынке тушили более суток. Спустя четыре часа после его начала площадь возгорания достигла 5400 квадратных метров. К четырем утра 10 сентября МЧС объявило о ликвидации открытого горения. В тот же день на помощь к пожарным прилетел вертолет, который произвел три вертикальных сброса воды по 2,7 тонн огнетушащего вещества и один горизонтальный с применением пушки. И сегодня утром пожарные объявили о полной ликвидации.
Сейчас эксперты устанавливают причину пожара, прокуратура проводит проверку.
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