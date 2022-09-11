В Уфе полностью потушили ТРЦ "Меркурий"

10:41, 11 сен 2022

В воскресенье, 11 сентября, в 9:19 сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Меркурий». Возгорание началось в пятницу, 9 сентября, в 21:30 на втором этаже здания.







Пожар на бывшем Колхозном рынке тушили более суток. Спустя четыре часа после его начала площадь возгорания достигла 5400 квадратных метров. К четырем утра 10 сентября МЧС объявило о ликвидации открытого горения. В тот же день на помощь к пожарным прилетел вертолет, который произвел три вертикальных сброса воды по 2,7 тонн огнетушащего вещества и один горизонтальный с применением пушки. И сегодня утром пожарные объявили о полной ликвидации.



Сейчас эксперты устанавливают причину пожара, прокуратура проводит проверку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ