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В Уфе в 5-этажном доме на лестничной площадке загорелся мотороллер, погибла женщина

В Уфе в 5-этажном доме на лестничной площадке загорелся мотороллер, погибла женщина

10:58, 11 сен 2022

В городе Уфе в субботу, 10 сентября, в 22.40 случился пожар в 5-этажном доме на проспекте Октября, 105/1. Как поясняет республиканское МЧС, огонь возник на лестничной площадке. 



Прибывшие на место спасатели выяснили, что на первом этаже загорелись мусор и мотороллер. Из подъезда были эвакуированы пятнадцать человек, в их числе было 5 детей. Пожар был локализован в 22.58, в 23.08 полностью ликвидировано открытое горение. 

Жертвой пожара стала 54-летняя женщина. Кроме того пострадал 64-летний мужчина, его госпитализировали в больницу № 18. Еще одна женщина сломала лодыжку, спрыгнув с первого этажа.

Причину возгорания предстоит выяснить.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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