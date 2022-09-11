В Уфе пропал 17-летний Линар Балягутдинов

В Уфе 6 сентября пропал 17-летний Линар Балягутдинов, сообщили в региональной общественной организации «Поиск детей – Иглино».
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, нос прямой, уши оттопыренные.
Был одет в черную куртку с белыми полосками, синее трико, обут в темно-синие кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону 112, либо на дежурный номер региональной общественной организации «Поиск детей – Башкортостан»: 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87.