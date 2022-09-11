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В Башкирии водитель "Гранты" насмерть сбил пешехода, не заметив его в тумане

В Башкирии водитель "Гранты" насмерть сбил пешехода, не заметив его в тумане

13:13, 11 сен 2022

Накануне ночью в Ишимбайском районе на 2 км автодороги Стерлитамак-Карайганово-Ишимбай 40-летний житель Стерлитамака, управляя "Ладой Гранта", в условиях сильного тумана совершил наезд на 41-летнего местного жителя, предположительно, стоявшего по середине проезжей части.

В результате пешеход скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах республики погибли два человека. 

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе Башкирии водитель Рено Сандеро погиб, опрокинувшись в кювет. Авария произошла на 2 км Ишимбай-Кинзебулатово.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия ДТП
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