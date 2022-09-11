В Башкирии попавшие в аварию пассажиры, продолжили гулянку, а утром обнаружили в машине труп
13:24, 11 сен 2022
Сегодня ночью в Учалинском районе на 7 км автодороги Учалы-Межозерный 34-летний мужчина, ранее лишённый водительских прав, в состоянии опьянения за рулём ВАЗ-2114 совершил наезд на дорожный знак с последующим съездом в кювет.
Кроме водителя в салоне находились ещё трое пассажиров. С их слов, после ДТП они решили дождаться рассвета и продолжили распивать спиртные напитки, после уснули. Уже утром обнаружили, что один из пассажиров, 39-летний житель Челябинской области, не подаёт признаков жизни. Затем водитель доставил тело мужчины в местный отдел полиции.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии на переезде легковушка столкнулась с грузовым поездом.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель бросил машину с пассажиркой после ДТП на ж/д переезде
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель вместе с пассажиркой опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии погибли водитель с пассажиром, опрокинувшись в кювет