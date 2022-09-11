В Уфе в аварии с участием BMW и Mercedes пострадали 4 человека

19:29, 11 сен 2022

В воскресенье, 11 сентября, в городе Уфе в дорожно-транспортном происшествии с участием внедорожника и фургона получили травмы 4 человека. Информацию об этом сообщила республиканская ГИБДД.







Инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра. На ул. Большой Гражданской произошло столкновение автомобиля БМВ, которым управляла 35-летняя уфимка, и транспортировавший фрукты Мерседес Sprinter за рулем которого находился 39-летний мужчина.



В аварии получили травмы 4 человека: оба водителя и по пассажиру с каждого автомобиля: 40-летняя автоледи из БМВ и 45-летний мужчина из Мерседеса.





Выяснилось, что женщина за рулем внедорожника находилась в алкогольном опьянении. Освидетельствование выявило у нее 0,615 миллиграмм алкоголя на литры выдыхаемого воздуха. Помимо этого, её водительские права были просрочены год назад.

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Фото: ГИБДД по РБ