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В Башкирии МВД проверит скандал, учиненный женщиной в детской клинике

В Башкирии МВД проверит скандал, учиненный женщиной в детской клинике

09:08, 12 сен 2022

В Уфе полиция начала проверку по факту скандала в детской стоматологической поликлиники №7.



На днях в медучреждении случился конфликт между молодой матерью и персоналом. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого было запечатлено, как женщина осыпает работницу регистратуры оскорблениями и угрозами.

Как сообщила  пресс-служба регионального Минздрава, женщина обратилась в клинику в 20:15 без предварительной записи. Так как в учреждении есть круглосуточный кабинет неотложной помощи в оказании услуг ей отказано не было. Однако перед скандалисткой была очередь из одного-двух человек, и ей пришлось ждать приема 15-20 минут. Ребенку все же была оказана необходимая помощь, после чего женщина поблагодарила врача и принесла ему извинения.


Тем не менее, сотрудница регистратуры, как сообщается, никаких извинений не получила, из-за чего она обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе республиканского МВД подтвердили данную информацию.

– В полицию сообщение поступило. В настоящее время проводится проверка, – рассказали правоохранители.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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