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В Башкирии по вине пьяного отца в ДТП пострадали двое детей

В Башкирии по вине пьяного отца в ДТП пострадали двое детей

10:59, 12 сен 2022

Около восьми часов вечера в Баймаке на ул. Салавата Юлаева 39-летний житель Сибая, управляя "Peugeot 207", не справившись с управлением допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.



В результате аварии двое его несовершеннолетних детей, в возрасте трех и пяти лет, с различными травмами госпитализированы. Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показал 0,661 мг/на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Стоит отметить, что один из детей находился в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства. 

По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что вахтовики из Баймака устроили скандал в поезде «Новый Уренгой - Уфа»  

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Баймак происшествия аварии
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