В Башкортостане спасли женщину, заблудившуюся в лесу

12:35, 12 сен 2022

В населенном пункте Амангильдино Абзелиловского района Башкирии в лесу заблудилась женщина. Происшествие случилось в воскресенье, 11 сентября.







Как сообщили в пресс-центре Госкомитета Башкирии по ЧС, женщина приехала вместе с супургом в лес за грибами, однако, не заметив, забрела от места остановки глубоко в лес. Дорогу обратно найти не смогла. Тогда по мобильному телефону она связалась со спасателями и сообщила примерное местонахождение.



Через два часа служба спасения обнаружила пропавшую приблизительно в 7-8 км от места стоянки автомобиля. Пострадавшая была эвакуирована на квадроцикле.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии водитель опрокинулся в кювет и получил тяжелые травмы

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