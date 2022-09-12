На трассе в Башкирии перевернулась фура

15:29, 12 сен 2022

11 сентября в Салаватском районе Башкирии неподалеку от села Алькино в аварию попала грузовая фура Скания. Данную информацию передали в Госкомитете республики по ЧС.







Согласно информации ведомства, на автодороге Кропачево — Месягутово грузовой автомобиль съехал с дороги в овраг и опрокинулся. Кабину водителя в буквальном смысле смяло. Управлял транспортом 51-летний мужчина, который чудом не получил травмы.



К месту случившегося направили сотрудников спасательной службы из села Малояз, которые помогли водителю выбраться. На данный момент устанавливаются причины дорожного происшествия.





Напомним, в мае схожее ДТП случилось на автомобильной дороге М-5. Грузовой автомобиль Вольво занесло во время движения, и машина упала набок поперек дороги, смяв при этом легковой автомобиль. Водитель Lada получил травмы.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС