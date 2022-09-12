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В Башкортостане 20-летнего парня несколько раз похищали и пытали из-за долга в 2 тыс. рублей

В Башкортостане 20-летнего парня несколько раз похищали и пытали из-за долга в 2 тыс. рублей

18:48, 12 сен 2022

В Ишимбайском районе Башкортостана 20-летнего местного жителя по меньшей мере три раза похищали и пытали из-за долга в две тысячи рублей. Притеснителями молодого мужчины стали его знакомые. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказали в МВД и СК Башкирии.



Со слов пострадавшего, год назад он взял в долг у 33-летнего приятеля две тысячи рублей и не смог отдать по причине отсутствия денежных средств. В дальнейшем долг увеличился до 25 тыс. В июле месяце кредитор принялся угрожать должнику и бить его, а по прошествии нескольких недель похитил, подговорив 23-летнего друга.

– Двое знакомых потерпевшего, угрожая жизни, вывезли его на машине к берегу реки Белая и нанесли травмы в виде ожогов. Кроме того грабители вымогали у беспомощной жертвы 25 тысяч рублей, но у него этой суммы не было. Преступники, оставив пострадавшего с телесными повреждениями недалеко от реки, уехали. Горожанину удалось добраться до дома, но обращаться в полицию он не стал, – сообщили в МВД.


Спустя несколько суток ситуация вновь повторилась, и пострадавший сообщил о происходящем своим родителям, которые тут же написали заявление в полицию. Подозреваемые были задержаны оперативниками. Те признали свою вину и сообщили, что выбивали у пострадавшего компенсацию за то, что тот якобы спустил колеса у машины одного их них. Против злоумышленников возбудили уголовные дела о похищении человека по предварительному сговору и вымогательстве.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Ишимбайский район происшествия криминал
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