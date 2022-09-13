В Уфе ночью водитель, наехав на бордюр, перевернул BMW

09:25, 13 сен 2022

Ночью во вторник, 13 сентября, в Уфе в результате ДТП получили травмы 2 человека. О дорожном происшествии рассказали в городском отделе ГИБДД.







Приблизительно в 3 часа на кольце в районе Центрального рынка БМВ-318iA совершил наезд на бордюр и перевернулся. Управлял автомобилем 37-летний мужчина, который двигался с улицы 50-летия Октября в направлении улицы Цурюпы. Травмы также получил его 26-летний пассажир, их доставили в больницу с тяжелыми травмами.



Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель не имел права садиться за руль, так как срок действия его водительского удостоверения истек в 2016 году. Иномарка же не была зарегистрирована в ГИБДД, а государственные знаки принадлежали другому авто.

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Фото: ГИБДД Уфы