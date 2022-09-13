Под Уфой, из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося, перевернулся автомобиль с пассажирами

09:34, 13 сен 2022

Лось стал причиной опрокидывания автомобиля в Уфимском районе.







Накануне в Уфимском районе около двух часов ночи на 1484 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 45-летний житель Челябинской области, управляя "Ладой Гранта", допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель, а также его две пассажирки, 61 и 40 лет, обратились за медицинской помощью. Со слов водителя, на проезжую часть внезапно выбежал лось и во избежание столкновения он съехал в кювет и опрокинулся.



По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе ночью водитель, наехав на бордюр, перевернул BMW.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии