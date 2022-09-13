Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии сгорел склад с колбасными изделиями

В Башкирии сгорел склад с колбасными изделиями

09:39, 13 сен 2022

Вечером 12 сентября в Салавате произошел пожар на складе с продуктами на улице Колхозной. Как сообщили в МЧС республики, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18:03 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит помещение размером 30х10 метров. Пожарные проникли в здание и подали на тушение 3 ствола.



В 18:48 огонь был локализован, полностью ликвидирован в 20:19. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал.

На складе хранились колбасные изделия. Причина ЧП устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Напомним, что крупный пожар произошел 10 сентября в Уфе – здесь горел ТЦ «Меркурий», огонь успел распространиться на площади 5400 кв.м. К счастью, людей внутри в тот момент не было.

Читайте также:

В Уфе в 5-этажном доме на лестничной площадке загорелся мотороллер, погибла женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават происшествия пожар
Читайте также

В Мечетлинском районе произошел пожар на складе мебели
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе произошел пожар на складе мебели
В Нефтекамске произошел пожар на складе пластиково-картонных изделий
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске произошел пожар на складе пластиково-картонных изделий
В Башкирии сгорела автомобильная мастерская
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сгорела автомобильная мастерская
В Уфе загорелось здание автосервиса
Происшествия в Башкирии
В Уфе загорелось здание автосервиса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: