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В Татышлинском районе Башкирии пропал Фарит Резяпов

В Татышлинском районе Башкирии пропал Фарит Резяпов

19:54, 13 сен 2022

В селе Верхние Термы Чишминского района и в деревне Баштерма Благоварского района разыскивают пропавшего 39-летнего Фарита Резяпова. Об этом сообщают волонтеры «БашРегионСпас».



С 7 сентября 2022 года местоположение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавый, волосы черные, глаза темно-карие. Был одет: камуфляжная куртка, спортивное трико, утепленные галоши.

Если вы видели пропавшего или знаете о его местонахождении, сообщите по телефону 112 или 8937-31-02-112.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе 6 сентября пропал 17-летний Линар Балягутдинов, сообщили в региональной общественной организации «Поиск детей – Иглино».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: БашРегионСпас
Теги: Татышлинский район происшествия поиск
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