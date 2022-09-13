В Татышлинском районе Башкирии пропал Фарит Резяпов

19:54, 13 сен 2022

В селе Верхние Термы Чишминского района и в деревне Баштерма Благоварского района разыскивают пропавшего 39-летнего Фарита Резяпова. Об этом сообщают волонтеры «БашРегионСпас».







С 7 сентября 2022 года местоположение мужчины неизвестно.



Приметы: рост 175 см, худощавый, волосы черные, глаза темно-карие. Был одет: камуфляжная куртка, спортивное трико, утепленные галоши.



Если вы видели пропавшего или знаете о его местонахождении, сообщите по телефону 112 или 8937-31-02-112.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе 6 сентября пропал 17-летний Линар Балягутдинов, сообщили в региональной общественной организации «Поиск детей – Иглино».

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Фото: БашРегионСпас