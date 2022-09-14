В Уфе водитель Шкоды Октавиа врезался в попутный ВАЗ 211
10:19, 14 сен 2022
Вчера, 13 сентября, около 6 часов вечера, 36-летний житель города Кумертау за рулем «Skoda Octavia», следуя по автодороге Уфа-Аэропорт, допустил столкновение с движущейся в попутном направлении ВАЗ-2112.
В результате дорожного происшествия 40-летняя жительница Кармаскалинского района Республики, управлявшая отечественным автомобилем и 27-летняя пассажирка иномарки с различными травмами обратились за медицинской помощью, после ее оказания отпущены.
По факту ДТП начато административное расследование.
По предварительным данным, водитель ВАЗа остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. В этот момент произошло столкновение.
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Источник: ГИБДД по Уфе
Фото: ГИБДД по Уфе
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