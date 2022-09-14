В Мечетлинском районе Башкирии водитель ВАЗ-2106 съехал в кювет и врезался в дерево

11:10, 14 сен 2022

В седьмом часу вечера в Мечетлинском районе на 1 км автодороги Новомуслимово-Такино 60-летний местный житель за рулём ВАЗ-2106 совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.







В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Трое пассажиров, мужчины 58, 47 и 30 лет, госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. О состоянии водителя на момент ДТП будет известно позже. Назначена химико-токсикологическая экспертиза.



Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе мотоциклист и его пассажир погибли, столкнувшись со встречным автомобилем. Все случилось ночью в селе Большеустикинское Мечетлинского района, напротив дома № 3 по улице Ленина.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии