В Мечетлинском районе Башкирии водитель ВАЗ-2106 съехал в кювет и врезался в дерево
11:10, 14 сен 2022
В седьмом часу вечера в Мечетлинском районе на 1 км автодороги Новомуслимово-Такино 60-летний местный житель за рулём ВАЗ-2106 совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Трое пассажиров, мужчины 58, 47 и 30 лет, госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. О состоянии водителя на момент ДТП будет известно позже. Назначена химико-токсикологическая экспертиза.
Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе мотоциклист и его пассажир погибли, столкнувшись со встречным автомобилем. Все случилось ночью в селе Большеустикинское Мечетлинского района, напротив дома № 3 по улице Ленина.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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