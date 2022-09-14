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В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали мэрию и школы

В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали мэрию и школы

13:54, 14 сен 2022

В понедельник и среду, 12 и 14 сентября, в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения с угрозой о минировании эвакуировали мэрию и несколько школ. Об этом рассказали в местной администрации.



– Поступили хулиганские сообщения о том, что в здании администрации города и в школах были заложены взрывные устройства, – передали в мэрии. – Правоохранительные органы и органы муниципальной власти провели комплекс мер по проверке этой информации. Все сообщения оказались ложными.

В администрации добавили, что полиция ищет злоумышленников, рассылавших ложные сообщения. Там заверили, что «поводов для беспокойства нет».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия
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