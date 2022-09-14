В Уфе на трассе подобрали потерявшегося мальчика

13:59, 14 сен 2022

На трассе в Михайловке посреди дороги заметили маленького мальчика, находившегося там без присмотра родителей. Об этом передает ИА «Башинформ».







Он бы еще долго блуждал один, если бы к нему на помощь не пришла неравнодушная молодая пара, которая проезжала мимо и забеспокоилась, заметив мальчика. Они попытались узнать у ребенка, где его родители и как он оказался один посреди оживленной автодороги, но ничего объяснить мальчик сам не смог.



Девушка с парнем решили обратиться в полицию и доехали с ребенком до ближайшего КПП. Перед этим молодая пара забила тревогу в социальных сетях и разослала везде, где можно, фотографии потерявшегося мальчика.





К счастью, вскоре родителей ребенка удалось найти. Подробности произошедшего в данный момент уточняются, полиция разбирается в случившемся.

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Фото: соцсети