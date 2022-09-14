В Туймазинском районе Башкирии мужчина погиб в садовом домике

18:35, 14 сен 2022

В Туймазинском районе Башкирии мужчина скончался в садовом домике.







В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что возгорание небольшого строения в СНТ произошло в Туймазах. Сообщение от очевидцев о пожаре в СНТ «Южное» поступило в МЧС в 12.30 по уфимскому времени. На место прибыл дознаватель ведомства, который установил, что огонь уничтожил небольшой садовой домик 3х4 метра.



К сожалению, внутри остатков постройки сотрудник МЧС обнаружил труп мужчины 1986 года рождения.



Сейчас во всех обстоятельствах пожара и смерти молодого мужчины разбираются сотрудники следственно-оперативной группы и дознаватель МЧС.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе под колёсам "Газели" с зерном погиб человек.

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Фото: МЧС Башкирии