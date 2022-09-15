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В Уфе автомобиль упал с моста от столкновения трех машин

В Уфе автомобиль упал с моста от столкновения трех машин

08:57, 15 сен 2022

В Уфе произошла авария с участием трех автомобилей, погибли два человека



Сегодня, 15 сентября, во втором часу ночи в столице Башкирии произошло дорожное происшествие с участием трех машин. Об аварии в своем телеграм-канале рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По предварительной информации, 26-летний житель Уфы на автомобиле "BMW X3", следуя по улице Сагита Агиша, на мосту через проспект Салавата Юлаева столкнулся со встречными "Hyundai Solaris" и "Toyota Corolla". От удара автомобиль "BMW" допустил наезд на металлическое ограждение и опрокинулся с моста на проспект Салавата Юлаева. 


В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель "BMW X3" и 20-летний пассажир "Hyundai Solaris" из Татышлинского района. Кроме того, в больницу с различными травмами госпитализирован 34-летний водитель "Hyundai".

Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель Шкоды Октавиа врезался в попутный ВАЗ 211.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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