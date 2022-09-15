В Уфе на улице Владивостокской бойцовская собака напала и покусала женщину

14:55, 15 сен 2022

Несчастный случай произошел неподалеку от дома номер десять на ул. Владивостокская. На опубликованных кадрах можно заметить, как собака устремляется за своей жертвой, далее появляются хозяин пса и случайные свидетели.



Укус пришелся на руку. Первую помощь потерпевшей оказывал очевидец.







"Собака и ее хозяева проживают в первом подъезде, она постоянно разгуливает во дворах ул. Владивостокская, рядом с 10-ым и 12-ым домами", - написал автор видеозаписи.



В пресс-службе МВД подтвердили факт нападения, женщина была отправлена на экспертизу.



"Хозяин животного определен. Его ждет наказание, согласно установленным законам РФ", - рассказали в Министерстве внутренних дел.

Читайте также: В Уфе на трассе подобрали потерявшегося мальчика

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео