В Уфе на улице Владивостокской бойцовская собака напала и покусала женщину
14:55, 15 сен 2022
Несчастный случай произошел неподалеку от дома номер десять на ул. Владивостокская. На опубликованных кадрах можно заметить, как собака устремляется за своей жертвой, далее появляются хозяин пса и случайные свидетели.
Укус пришелся на руку. Первую помощь потерпевшей оказывал очевидец.
"Собака и ее хозяева проживают в первом подъезде, она постоянно разгуливает во дворах ул. Владивостокская, рядом с 10-ым и 12-ым домами", - написал автор видеозаписи.
В пресс-службе МВД подтвердили факт нападения, женщина была отправлена на экспертизу.
"Хозяин животного определен. Его ждет наказание, согласно установленным законам РФ", - рассказали в Министерстве внутренних дел.
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Фото: скриншот видео
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