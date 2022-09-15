Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе на улице Владивостокской бойцовская собака напала и покусала женщину

В Уфе на улице Владивостокской бойцовская собака напала и покусала женщину

14:55, 15 сен 2022

Несчастный случай произошел неподалеку от дома номер десять на ул. Владивостокская. На опубликованных кадрах можно заметить, как собака устремляется за своей жертвой, далее появляются хозяин пса и случайные свидетели.

Укус пришелся на руку. Первую помощь потерпевшей оказывал очевидец.



"Собака и ее хозяева проживают в первом подъезде, она постоянно разгуливает во дворах ул. Владивостокская, рядом с 10-ым и 12-ым домами", - написал автор видеозаписи.

В пресс-службе МВД подтвердили факт нападения, женщина была отправлена на экспертизу.

"Хозяин животного определен. Его ждет наказание, согласно установленным законам РФ", - рассказали в Министерстве внутренних дел.

Читайте также:

В Уфе на трассе подобрали потерявшегося мальчика
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Салавате бойцовая собака покусала маленькую девочку
Происшествия в Башкирии
В Салавате бойцовая собака покусала маленькую девочку
В Башкирии домашняя собака напала на 5-летнюю девочку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии домашняя собака напала на 5-летнюю девочку
В Стерлитамаке домашняя собака покусала 4-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке домашняя собака покусала 4-летнего ребенка
Под Уфой собака напала на 6-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
Под Уфой собака напала на 6-летнего ребенка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: