В Туймазинском районе Башкирии в пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина

20:08, 15 сен 2022

В Туймазинском районе при пожаре погибла женщина



Сегодня, 15 сентября, в селе Дуслык по улице Кооперативная произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.







Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что огнем охвачен жилой кирпичный дом размером 6х10 метров.



В ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины, 1963 года рождения. Также известно, что при пожаре спасся мужчина.



В ведомстве отметили, что погибшая злоупотребляла алкоголем и состояла на учете.



Ранее сообщалось о том, что В Туймазинском районе Башкирии мужчина погиб в садовом домике. Сейчас во всех обстоятельствах пожара и смерти молодого мужчины разбираются сотрудники следственно-оперативной группы и дознаватель МЧС.

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Фото: МЧС по РБ