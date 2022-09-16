В Уфе в ночном ДТП на Сагита Агиша погиб студент аграрного университета

09:45, 16 сен 2022

Погибшего после ночного ДТП в Уфе молодого человека звали Альберт А. Он оказался студентом аграрного университета



Напомним, жуткая авария произошла минувшей ночью. Судя по видео, при повороте водитель BMW на большой скорости столкнулся с двумя встречными машинами. Ими оказались, по данным ГИБДД, Toyota Corolla и Hyundai Solaris. От удара BMW наехал на металлическое ограждение и опрокинулся с моста на проспект Салавата Юлаева. В результате ДТП погиб водитель кроссовера — его выбросило из машины, а также пассажир Solaris. Водитель последнего выжил, но получил тяжелые травмы.







Альберт родился и вырос в Татышлинском районе Башкирии, который находится на границе с Пермским краем? сообщает издание Уфа1. Семья у него была большая — мать с отцом, два младших брата, плюс более старшие родственники, у которых он часто гостил.



В 2018 году Альберт окончил 11-й класс школы. Когда встал выбор, куда поступать, он выбрал БГАУ в Уфе — пошел на энергетический факультет, так как любил физику. Он выпустился в 2022 году и сразу же поступил в магистратуру.



Еще в школе он посещал спортивные кружки. Так, его подруга по школе рассказывает, что Альберт активно играл в волейбол и представлял не только свою школу, но целое село. Помимо того, он занимался башкирской хореографией и танцевал, а также состоял в команде школьного Клуба веселых и находчивых.



— Дом в селе, поэтому на природе бывали очень часто. У них дома есть пчелы — и Альберт за ними помогал смотреть, — рассказывает одноклассница.





Друзья Альберта подтверждают: парень был трудолюбивым человеком, который никогда не отказывал в помощи.



— Просто замечательный, трудолюбивый человек! Работал постоянно. Только вчера виделись с ним в универе, общались… даже не верю, что он погиб, — рассказывает его однокурсник.









Судя по соцсетям, Альберт любил слушать современную российскую музыку, а также раньше часто бывал на природе и помогал в огороде родителям. Также известно, что парень был в студенческом строительном отряде «Батыр» при БГАУ — ездил в Новый Уренгой работать.



— От лица факультета хотелось бы сказать, что Альберт был лучшим сыном, верным парнем, ответственным студентом и отличным другом, — говорится на странице энергетического факультета БГАУ.

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Фото: соцсети и УГЗ