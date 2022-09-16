В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет и перевернулся
09:56, 16 сен 2022
Утром в Гафурийском районе на 3 км автодороги Красноусольский-Нижний Ташбукан 64-летний житель Межгорья за рулём "Renault Duster", предположительно, на опасном повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии два пассажира, 37-летний мужчина и 52-летняя женщина, с травмами госпитализированы. Освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Результат 0,490 мг/л. По факту ДТП проводится проверка.
Еще одно ДТП В Гафурийском районе произошло накануне, днем: на гравийной дороге 49-летний местный житель на "Kia Rio" не справился с управлением и съехал с дороги.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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