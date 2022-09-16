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В Янаульском районе Башкирии водитель "Калины" опрокинулся в кювет, пострадал пассажир

В Янаульском районе Башкирии водитель "Калины" опрокинулся в кювет, пострадал пассажир

10:01, 16 сен 2022

После полудня в Янаульском районе на 5 км автодороги Гудбурово-Байгузино-Старая Орья 53-летний местный житель, управляя "Ладой Калина" совершил опрокидывание автомобиля в кювет.



В результате ДТП 45-летний пассажир госпитализирован в травматологическое отделение Нефтекамской больницы. Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяное вождение считается серьезным правонарушением. Наказание за езду в нетрезвом виде регулируется ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях либо в случае повторного правонарушения ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось о ДТП в Янаульском районе, которое произошло на автодороге Янаул-Ст.Курдым: в перевернувшемся автомобиле погибла 70-летняя женщина.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Янаульский район происшествия аварии
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