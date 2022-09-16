В Уфе водитель сбил женщину и скрылся

10:45, 16 сен 2022

В Уфе на перекрестке улиц Пархоменко и Краснодонской сбили женщину. Об этом сегодня, 16 сентября, рассказали очевидцы в социальных сетях.



По словам очевидцев, уфимку сбили накануне вечером, примерно в 23:20.



— Увидели женщину в луже крови. Была в сознании, но в очень плохом состоянии, сказала, сбила машина. Сбили и скрылись, по ее словам. Забрала скорая, — написали они в соцсетях.



В ГИБДД по Уфе UFA1.RU сообщили, что напротив дома № 121б по улице Пархоменко водитель за рулем неизвестной машины, двигаясь по улице Краснодонской, сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Уфимку с тяжелыми травмами головы госпитализировали. Водитель, не вызвав скорую помощь, скрылся с места.



— В настоящее время сотрудниками ГИБДД принимаются все меры по установлению всех обстоятельств и личностей виновников происшествий, — сообщили в ГИБДД.



Мы также направили запрос в Минздрав Башкирии с просьбой узнать состояние пострадавшей. Как только получим ответ, опубликуем на сайте.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Владивостокской бойцовская собака напала и покусала женщину.



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Фото: БашДТП / t.me