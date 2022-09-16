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В Уфе водитель сбил женщину и скрылся

В Уфе водитель сбил женщину и скрылся

10:45, 16 сен 2022

В Уфе на перекрестке улиц Пархоменко и Краснодонской сбили женщину. Об этом сегодня, 16 сентября, рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, уфимку сбили накануне вечером, примерно в 23:20.

— Увидели женщину в луже крови. Была в сознании, но в очень плохом состоянии, сказала, сбила машина. Сбили и скрылись, по ее словам. Забрала скорая, — написали они в соцсетях.

В ГИБДД по Уфе UFA1.RU сообщили, что напротив дома № 121б по улице Пархоменко водитель за рулем неизвестной машины, двигаясь по улице Краснодонской, сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Уфимку с тяжелыми травмами головы госпитализировали. Водитель, не вызвав скорую помощь, скрылся с места.

— В настоящее время сотрудниками ГИБДД принимаются все меры по установлению всех обстоятельств и личностей виновников происшествий, — сообщили в ГИБДД.

Мы также направили запрос в Минздрав Башкирии с просьбой узнать состояние пострадавшей. Как только получим ответ, опубликуем на сайте.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Владивостокской бойцовская собака напала и покусала женщину.

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Источник: ufa1.ru
Фото: БашДТП / t.me
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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