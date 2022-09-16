Житель Мишкинского района Башкирии 4 часа избивал бывшую на глазах малолетней дочери

11:36, 16 сен 2022

В Мишкинском районе Башкирии местный житель четыре часа избивал женщину на глазах малолетней дочери. На днях местный суд обязал мужчину по иску потерпевшей выплатить ей компенсацию. Ранее его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорили к трем годам колонии общего режима.







Преступление произошло в декабре 2020 года. Мужчина избивал бывшую подругу у нее в квартире. После побоев ей потребовалась срочная госпитализация.



– Ей делали дренаж, ставили трубку на 10 дней в связи с пневмотораксом, сделали операцию из-за перелома нижней челюсти, установили пластины. В больнице она не могла ходить, говорить и нормально принимать пищу, испытывала сильную физическую боль и нравственные страдания. До настоящего времени чувствительность челюсти не восстановлена, истец испытывает болезненные ощущения, дискомфорт, чувство неполноценности, – рассказали в инстанции.





Женщина в своем иске потребовала взыскать с обидчика компенсацию в 1 млн 540 тыс. рублей – за моральный вред ей и несовершеннолетней дочери, которая стала свидетелем преступления. Ответчик был против таких выплат.



Суд частично удовлетворил иск. С мужчины взыскали 400 тыс. рублей в качестве моральной компенсации истице и еще 20 тыс. рублей – ее дочери. Также ответчика обязали возместить женщине расходы на юридический услуги – еще 40 тыс. рублей.

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