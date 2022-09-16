Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Мишкинского района Башкирии 4 часа избивал бывшую на глазах малолетней дочери

Житель Мишкинского района Башкирии 4 часа избивал бывшую на глазах малолетней дочери

11:36, 16 сен 2022

В Мишкинском районе Башкирии местный житель четыре часа избивал женщину на глазах малолетней дочери. На днях местный суд обязал мужчину по иску потерпевшей выплатить ей компенсацию. Ранее его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорили к трем годам колонии общего режима.



Преступление произошло в декабре 2020 года. Мужчина избивал бывшую подругу у нее в квартире. После побоев ей потребовалась срочная госпитализация.

– Ей делали дренаж, ставили трубку на 10 дней в связи с пневмотораксом, сделали операцию из-за перелома нижней челюсти, установили пластины. В больнице она не могла ходить, говорить и нормально принимать пищу, испытывала сильную физическую боль и нравственные страдания. До настоящего времени чувствительность челюсти не восстановлена, истец испытывает болезненные ощущения, дискомфорт, чувство неполноценности, – рассказали в инстанции.


Женщина в своем иске потребовала взыскать с обидчика компенсацию в 1 млн 540 тыс. рублей – за моральный вред ей и несовершеннолетней дочери, которая стала свидетелем преступления. Ответчик был против таких выплат.

Суд частично удовлетворил иск. С мужчины взыскали 400 тыс. рублей в качестве моральной компенсации истице и еще 20 тыс. рублей – ее дочери. Также ответчика обязали возместить женщине расходы на юридический услуги – еще 40 тыс. рублей.

Читайте также:

В Мишкинском районе Башкирии погиб водитель легковушки, попав в ДТП с двумя грузовиками
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мишкинский район происшествия криминал
Читайте также

Вынесен приговор уфимцу, вытолкнувшему девушку из окна
Человек и закон в Башкирии
Вынесен приговор уфимцу, вытолкнувшему девушку из окна
В Янаульском районе Башкирии мужчина 3 часа измывался над женой, приковав ее цепью
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе Башкирии мужчина 3 часа измывался над женой, приковав ее цепью
В Кармаскалинском районе осудили мужчину, убившего бывшую жену в детском саду
Человек и закон в Башкирии
В Кармаскалинском районе осудили мужчину, убившего бывшую жену в детском саду
Житель Башкирии заразил ВИЧ свою подругу
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии заразил ВИЧ свою подругу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: