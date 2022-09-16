В Стерлитамакском районе Башкирии на площади 0,7 га загорелась трава
12:10, 16 сен 2022
Вчера вечером, 15 сентября, в Стерлитамакском районе в селе Мариинский произошел пожар. Загорелась трава на территории земель общего пользования Отрадовского сельсовета.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, прибывшие спасатели потушили пожар на площади 0,7 га.
В ведомстве добавили, что какие-либо постройки не горели. Причина устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что жители Стерлитамакского района обнаружили мертвую рыбу в реке. Общественники опубликовали в соцсетях фотографию с места.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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