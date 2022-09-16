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В Чишминском районе Башкирии столкнулись Chery Tiggo 8 и LADA Priora

В Чишминском районе Башкирии столкнулись Chery Tiggo 8 и LADA Priora

12:53, 16 сен 2022

Сегодня в экстренные службы поступило сообщение о том, что на трассе М5 на 1438 км. на повороте в с.Салихово Чишминского района произошло столкновение двух автомобилей: Chery Tiggo 8 и LADA Priora.

В результате ДТП пострадало 2 человека, один из которых доставлен в больницу ГБУЗ 21 г. Уфа, второй после оказания медицинской помощи отпущен домой.

На место происшествия выезжали медики, полиция и пожарные Госкомитета РБ по ЧС. 

Ранее в ДТП в Чишминском районе попала фура, перевозившая овец. Жутким видеороликом с места происшествия с «КП-Уфа» поделился один из очевидцев ДТП. 

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии
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