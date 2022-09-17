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В Салаватском районе Башкирии водитель врезался в электроопору, погибли 4 человека

В Салаватском районе Башкирии водитель врезался в электроопору, погибли 4 человека

09:41, 17 сен 2022

Сегодня, 17 сентября, на трассе в Салаватском районе республики около двух часов ночи насмерть разбились четыре человека. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.



Как сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, авария произошла на 49 километре автодороги Кропачево – Месягутово - Ачит. Предварительно известно, что водитель за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в электроопору.

Мужчина и три пассажирки отечественного автомобиля от полученных травм скончались.

Напомним, еще одна авария в Салаватском районе Башкирии произошла неподалеку от села Алькино. В ДТП попала грузовая фура Скания. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салаватский район происшествия аварии
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