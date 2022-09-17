В Салаватском районе Башкирии водитель врезался в электроопору, погибли 4 человека
09:41, 17 сен 2022
Сегодня, 17 сентября, на трассе в Салаватском районе республики около двух часов ночи насмерть разбились четыре человека. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Как сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, авария произошла на 49 километре автодороги Кропачево – Месягутово - Ачит. Предварительно известно, что водитель за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в электроопору.
Мужчина и три пассажирки отечественного автомобиля от полученных травм скончались.