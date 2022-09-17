Пожар в Туймазинском районе Башкирии: сгорел частный дом, погиб мужчина

10:54, 17 сен 2022

В Туймазинском районе в пожаре погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







Сегодня, 17 сентября, ночью в селе Гафурово на улице Мирной сгорел частный дом размером 7х8 метров, также огнем был поврежден рядом припаркованный автомобиль ВАЗ-2105. Пожар удалось локализовать через полчаса, а через 10 минут открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина.



Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии в пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина. Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что огнем охвачен жилой кирпичный дом размером 6х10 метров.

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Фото: МЧС по РБ